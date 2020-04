90 Jahre Tiefkühlkost : Firma Eismann will wieder wachsen

Foto: Eismann

Mettmann Schon vor Corona setzte der Betrieb auf Wachstum. Doch jetzt haben sich die Bestellungen mehr als verdoppelt.

Vor 90 Jahren konnte man am 6. März 1930 in den USA in einem kleinen Lebensmittelgeschäft erstmals tiefgekühlte Produkte kaufen. Dies war die Geburtsstunde der Tiefkühlkost und damit der größten Innovation in Sachen Haltbarmachung von Lebensmitteln der Neuzeit: die Schockfrostung. Mit der Firma Eismann in Mettmann gibt es ein Unternehmen, das von dieser Innovation auch heute noch profitiert. Wir fragten nach – was hat sich seit 1964, der Gründung der Firma Eismann, geändert? Patrick Schöwe, Sprecher des Unternehmens, gibt Auskunft.

90 Jahre Tiefkühlkost in Deutschland – wie wertvoll, wie wichtig ist Tiefkühlernährung in Deutschland heute? Hält sie auch modernen Ernährungsgesichtspunkten Stand?

Schöwe Tiefkühlkost kommt ohne den Einsatz von Konservierungsstoffen zur Haltbarmachung aus. Eismann verzichtet obendrein auf künstliche Aromen und Farben. Durch die Tiefkühlung kann man bestimmte Produkte ganzjährig anbieten und in der Regel erreicht man mit der optimalen Technik lange Haltbarkeiten. Die schnelle und einfache Zubereitung der Produkte ist ein weiteres Plus. Gerade jetzt, wo in vielen Familien Kinder und andere Angehörige häufiger und schneller versorgt werden müssen, ist Tiefkühlkost gefragter denn je.

Liegt Tiefkühlkost auch heute noch im Trend?

Schöwe Der Markt für Tiefkühlkost ist immer noch gut, denn die Geschäfte sind trotz einer geringeren Zahl an Verkäufern (im Vergleich zum Vorjahr) in den letzten sechs Monaten wieder gewachsen. Schon weit vor Corona sind die täglichen Auftragswerte wieder gestiegen. Die richtigen Produkte in guter Qualität – gepaart mit dem Service unserer Eismänner – das kommt bei den Kunden gut an. Im letzten Jahr hatten wir einen Umsatz von 163 Millionen Euro. Im März verzeichnen wir ein sehr starkes Wachstum. Die Umsätze bei Online-Bestellungen haben sich in den letzten zwei Wochen mehr als verdoppelt.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie derzeit in Mettmann?

Schöwe Bei und für Eismann arbeiten in Deutschland etwa 1200 Personen. Davon etwa 800 selbstständige Handelsvertreter 250 Mitarbeiter im Vertrieb und etwa 150 Personen in der Firmenzentrale in Mettmann. Eismann hat keine eigene Produktion mehr, sondern lässt seine Lebensmittel von ausgewählten Lieferanten und unter strengen Qualitäts- und Geschmackskontrollen produzieren.

Haben Sie Standorte auch außerhalb Mettmanns?

Schöwe Wir haben in Deutschland insgesamt 82 Vertriebsstationen, über die unsere Logistik abgewickelt wird und die als Anlaufstelle für unsere Mitarbeiter im Vertrieb und unsere Handelsvertreter dienen.

Werden alle Gerichte in Mettmann gekocht und zubereitet?

Schöwe Alle Produkte und Rezepte aus unserem Sortiment werden in Mettmann gekocht, zubereitet und ausführlich getestet. Es handelt sich hierbei aber um Verkostungen und Qualitätskontrollen. Die Produkte oder Produktbestandteile werden zugeliefert und nicht in Mettmann produziert.

Achten Sie auf Zutaten aus biologischem Anbau? Arbeiten Sie mit regionalen Zulieferern? Haben Sie das Tierwohl im Blick?

Schöwe Für Eismann beginnt die Qualität mit der Auswahl der richtigen Zutaten. Daher sind wir in einem engen Kontakt mit unseren Lieferanten und stimmen mit diesen ab, welche Zutaten eingesetzt werden dürfen und welche nicht. Auch bei der Auswahl der Lieferanten und der Regionen ist die richtige Qualität von entscheidender Bedeutung. Daher wägt das Team von Eismann unter verschiedenen Gesichtspunkten sorgfältig ab, woher die Lieferanten und die Rohwaren für die Produkte stammen. Wo möglich, bevorzugen wir regionale Lebensmittel. Für unsere Kunden haben wir einige Produkte mit dem Gütezeichen für geschützte geografische Angabe gekennzeichnet. Die Weiterentwicklung eines fairen Umgangs mit Tieren ist für Eismann ein wesentlicher Aspekt der Nachhaltigkeit. Deshalb achten wir bei der Auswahl unserer Lieferanten nicht nur auf Qualität, sondern auch auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt. Zudem sind wir in einem ständigen Dialog mit unseren Lieferanten aber auch mit Non-Governement-Organisationen, um die Standards auch im Bereich Tierwohl weiterzuentwickeln.

Wie viele Gerichte haben Sie im Sortiment?

Schöwe Etwa 700 Gerichte oder Einzelzutaten sind über das Jahr verteilt im Sortiment. Es gibt Artikel, die das ganze Jahr über verfügbar sind und Artikel, die nur saisonal ins Sortiment aufgenommen werden.

Wer ersinnt die Rezepte?

Schöwe Für Produkte oder Rezepte gibt es verschiedene Inspirationsquellen. Wir haben ein eigenes Kreativ-Team, besuchen Märkte und Messen weltweit und beobachten, welche Food-Trends es im Ausland gibt. Daneben ist das Feedback unserer Eismänner und Kunden sehr wichtig. Alle Produkte und Rezepte werden in der Firmenzentrale zubereitet und verkostet. Erst wenn Qualität und Geschmack den hohen Anforderungen entsprechen, hat ein Produkt die Chance, ins Sortiment aufgenommen zu werden. Wie lange ein solcher Prozess dauert, ist sehr unterschiedlich und hängt davon ab, wie oft eine Rezeptur noch angepasst und verändert wird.

Gibt es „Moden“ bei der Tiefkühlkost?

Schöwe Die Klassiker sind keinesfalls „altmodisch“, sondern ganzjährig stark nachgefragt. Deutsche Küche ist beliebt. Vor Jahren haben wir mal einen Klassiker aus dem Sortiment genommen und es gab direkt einen Aufschrei bei der Kundschaft. Neben einem breiten Sortiment an klassischer deutscher Küche sind italienische Gerichte und asiatische Küche immer vorne mit dabei. Im Weihnachtsgeschäft läuft die hochwertige Küche besonders gut. Hier gönnen sich die Kunden gerne etwas Besonderes wie ein gutes Steak oder edle Meeresfrüchte.

Wie wichtig ist der Lieferservice von Eismann jetzt, in Zeiten von Corona?

Schöwe Die Kundenbeziehung ist generell sehr wichtig. Unsere Eismänner sind Dienstleister – nicht nur Lieferanten von Lebensmitteln. Wir erleben momentan eine extrem steigende Nachfrage nach unseren Produkten. Unsere Bestandskunden legen sich größere Vorräte an, neue Kunden kommen hinzu. Die Bestellungen über unseren Onlineshop haben sich mehr als verdoppelt. Aus aktuellem Anlass haben wir die Belieferung auf eine kontaktlose Auslieferung umgestellt. Das heißt, die Eismänner halten Abstand zum Kunden und übergeben die Ware ohne direkten Kontakt. Wir legen jedem Kunden nahe, bargeldlos per Sepa-Lastschrift zu bezahlen. Das bieten wir schon seit vielen Jahren an, doch gerade jetzt ist es besonders wichtig.

Wie sind die Ziele Ihres Unternehmens für die Zukunft?

Schöwe Nachdem wir in den letzten Jahren leicht rückläufige Umsätze hatten, wollen wir wieder angreifen und wachsen. In den letzten Monaten lief es schon ganz gut an. Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nun sehr stark gestiegen. Wir sehen uns jetzt vor der Herausforderung, alle Sicherheitsvorkehrungen gut umzusetzen und gleichzeitig viel mehr Kunden zu beliefern.

Bleiben Sie Mettmann auch in Zukunft treu? Wollen Sie hier expandieren? Suchen Sie noch Mitarbeiter? Wie viele?

