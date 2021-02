Finanzen in Mettmann : 100 Einwendungen gegen den Haushalt

Finanzen in Mettmann

Mettmann Geplante Anhebung der Grundsteuer B erzürnt viele Bürger in Mettmann. Bürgermeisterin Pietschmann und Kämmerin Traumann wollen Hinweise prüfen. Zum Dreh an der Steuerschraube gebe es jedoch keine Alternative.

Der Haushaltsentwurf 2021 ist so umstritten wie kein anderes Rechenwerk der Kämmerin zuvor. Rund 150 Bürger haben 100 Einwendungen gegen den Etatvorschlag formuliert und im Rathaus eingereicht. „Das ist eine durchaus beachtliche Zahl“, sagte am Dienstag Kämmerin Veronika Traumann. In den Vorjahren habe es keine einzigen Einwände gegen den Haushalt gegeben.