Finanzen in Erkrath​: So wird der Stadthaushalt durchleuchtet.

Erkrath Mit Hilfe von Wirtschaftsprüfern wird, wie von der Politik gefordert, nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Dabei setzen die Experten auf Selbstauskünftige kombiniert mit Daten vergleichbarer Städte.

SPD und Grüne waren gegen das Sicherungskonzept. Die SPD wollte die Finanzlücke durch eine noch höhere Grundsteueranhebung schließen, als die Verwaltung eingebracht hatte. Die Grünen machten eigene Einsparvorschläge, die aber kein Gehör fanden. Das am Ende beschlossene Prozedere des sogenannten freiwilligen Haushaltsoptimierungskonzeptes (kurz: HOK) sieht vor, dass nicht die Politik, sondern externe Berater (gegen ein Honorar von an die 100.000 Euro) nach Überprüfung von Verwaltungsvorlagen Einsparvorschläge machen. Dann ist die Politik wieder am Zug und muss entscheiden, welche Einschnitte sie für verkraftbar hält. Zuvor kommen alle geplanten Ausgaben und Leistungen auf den Prüfstand, das Haushaltsoptimierungskonzept soll zur Haushaltsplanung 2023 vorliegen. Begleitet wird das Verfahren durch Wirtschaftsprüfer des Frankfurter Unternehmens PwC, wie die Stadt informiert. Bis Ende 2022 soll in fünf Phasen ein Konzept zur Optimierung des städtischen Haushalts entwickelt werden. Die interne Prüfung durch Geschäfts- und Fachbereiche der Stadtverwaltung sei bereits abgeschlossen. Die Erkenntnisse gingen in die gemeinsame Aufstellung nach externer Prüfung durch PwC ein.