Finanzen im Kreis Mettmann : So funktioniert die Kreisumlage

So funktioniert die Kreisumlage

Mettmann Auf die meisten Aufgaben des Kreises Mettmann haben die Menschen einen gesetzlichen Anspruch. Um diese Leistungen bezahlen zu können, wird von den kreisangehörigen Städten eine Kreisumlage erhoben.

Die bislang letzte Meldung zur Kreisumlage war eine gute Nachricht für die Städte. Denn mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurden die Kommunen stark entlastet. Der Kreis senkte den Kreisumlagebedarf um 23,7 Millionen Euro auf 394,2 Millionen Euro. Bei diesem Millionenbetrag waren waren jedoch Mehrbelastungen in Höhe von 3,8 Millionen Euro bei der VRR-Umlage für den öffentlichen Personennahverkehr, bei den Berufskollegs sowie bei den Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten des Kreises gegenzurechnen. Unter dem Strich gab es eine Entlastung der Städte um 19,9 Millionen Euro.

Die Kreisumlage ist eine Haupteinnahmequelle des Kreises. Grund- und Gewerbesteuern, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, aber auch die allgemeinen Zuweisungen von Land, Bund und der Europäischen Union – das alles fließt zunächst an die zehn Städte des Kreises Mettmann. Über die Kreisumlage reichen sie einen Anteil ihrer Einnahmen an den Kreis Mettmann weiter.