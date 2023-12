Gegen Rassismus und für Integration Caritas zeigt „Der vermessene Mensch“ im Weltspiegel

Nach seinen vorangegangenen gefeierten Historienfilmen widmete sich Regisseur Lars Kraume in „Der vermessene Mensch“ einem dunklen Kapitel deutscher Geschichte, dem Kolonialismus. Als bewegendes Arthouse-Kino mit wichtiger Botschaft wird der Film in der von der Caritas initiierten Filmreihe zur Kamapgne „vielfalt. viel wert.“ am Mittwoch, 13. Dezember, im Abendprogramm gezeigt.