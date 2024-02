Beruf und Karriere in Mettmann Der Campus ruft Spezialisten für IT und Wirtschaft

Unternehmen suchen Studierende: Junge Menschen, die jetzt ihr Abitur oder Fachabitur machen und im Oktober ihr Studium beginnen wollen, haben am Samstag, 24. Februar, eine gute Möglichkeit, ein attraktives Studienangebot kennenzulernen. In den dualen Studiengängen Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik kooperiert die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Mettmann sowohl mit großen Konzernen als auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region. 14 Unternehmen, die sich auf dem Campus Day an der FHDW in Mettmann potenziellen Studierenden vorstellen, bieten attraktive Stipendienprogramme: Sie zahlen die Studiengebühren und zusätzlich ein Gehalt. Die Studierenden verbringen pro Semester drei Monate für die Theoriephase an der FHDW, drei Monate arbeiten sie in dem von ihnen ausgewählten Unternehmen.