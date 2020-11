Großeinsatz : Feuerwehr löscht brennenden Sperrmüll

Mettmann Eine Ladung Sperrmüll ist am Mittwochmittag nahe des Mettmanner Stadtzentrums in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus.

Der Inhalt eines Sperrmüllwagens ist am Mittwochmittag im Bereich der Haydnstraße in Mettmann in Brand geraten. Die Feuerwehr Mettmann rückte mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Der Fahrer des Sperrmüllwagens kippte den brennenden Inhalt ab, die Feuerwehr löschte ihn daraufhin.