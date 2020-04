Corona-Krise : Corona – Feuerwehr teilt ihre Einheiten auf

Mettmann Um während der Pandemie die Einsatzfähigkeit zu sichern, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst getrennt.

Feuerwehrleute haben eine Doppelaufgabe: Sie sind nicht nur für das Löschen von Bränden zuständig, sondern auch für die Rettung, Versorgung und den Transport von Patienten – die womöglich auch mit dem Corona-Virus infiziert sind. Personal und Ausrüstung für beide Aufgaben sind bislang in der Feuerwache Mettmann in einem Gebäude vereint. Daher wäre es katastrophal, wenn das Corona-Virus dort um sich greifen würde. Wie sich die Feuerwehr nun organisiert und ihre Einsatzfähigkeit sicher stellt, erläutert Matthias Mausbach, Amtsleiter der Feuerwehr Mettmann.

Die Mettmanner Wehr ist eine „Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften“. Nur hauptamtliche Kräfte sind rund um die Uhr in der Wache an der Laubacher Straße. Sie hat 136 Einsatzkräfte, davon 102 ehrenamtlich.

Mausbach Die Feuerwehr Mettmann hat für die Feuerwachen ein absolutes Betretungsverbot für Personen erlassen, die nicht der Feuerwehr angehören. Ausnahmen werden nach intensiver Prüfung beispielsweise bei dringend benötigten handwerklichen Leistungen) zugelassen. Die Organisationseinheiten Feuerwehr und Rettungsdienst wurden räumlich innerhalb des Gebäudes an der Laubacher Straße 14 getrennt. In Obschwarzbach haben wir Räume zur Aufnahme einer Rettungswagenbesatzung inklusive Fahrzeug hergerichtet. Sie werden wahrscheinlich in Kürze bezogen. Die komplette Führung der Feuerwehr hat ihre Büros interimsmäßig in das Erdgeschoss der Feuerwache verlegt und achtet auf den entsprechenden Abstand zueinander. Reinigungsart und Reinigungsintervalle der Gebäude und der Schutzbekleidungen haben wir erweitert.