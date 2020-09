Rettungswesen in Mettmann : Politiker diskutieren über Neubau von Feuerwache

Mettmann Im städtischen Bauausschuss hat eine Planerin eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. Es sind jedoch noch einige Fragen offen – eine Entscheidung der Ausschussmitglieder steht noch aus.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses haben sich die Mettmanner Kommunalpolitiker mit dem Neubau der Feuer- und Rettungswache an der Peckhauser Straße beschäftigt. Simone Mattedi vom Planungsunternehmen Kplan stellte den Mitgliedern eine Machbarkeitsstudie vor und zeigte in einem ersten Entwurf, wie der Neubau aussehen könnte. Konkrete Planungen allerdings gibt es noch nicht. Die Ergebnisse der Studie in Bezug auf die Räume der Wache, die Funktionen und die Anordnung des Gebäudes auf dem Grundstück kamen bei den Politikern gut an. Für Gesprächsstoff sorgte allerdings die Frage nach den Kosten.