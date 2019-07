Einsatz in Mettmann : Feuerwehr rückt zu brennendem Feld aus

Mettmann Die Feuerwehr Mettmann ist am frühen Nachmittag zu einem Einsatz in Mettmann ausgerückt. Wie die Wache bestätigt, muss ein brennendes Feld gelöscht werden.

(arue) Die Katastrophen-App „Nina“ löste Alarm um 15.15 Uhr aus: Auf Mettmanner Stadtgebiet stand gestern ein Feld in Brand. Die Feuerwehr der Kreisstadt wurde über die Sirene zusammen gerufen und rückte in großer Besetzung zum Einsatzort aus. Das brennende Feld lag am Kirchendeller Weg in Metzkausen. Facebook-Einträge zeigten Fotos mit einer Rauchsäule, die weithin sichtbar war. Rund 40.000 Quadratmeter eines abgeernteten Stoppelfeldes standen in Flammen. Über die App „Nina“ wurden Anwohner in der Umgebung über eine „Geruchsbelästigung durch einen Brand“ informiert. Der Kirchendeller Weg war im Bereich Dahlienweg/Florastraße/Kolberger Straße gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Mettmann sowie Kräfte der Feuerwehr Mettmann und das Deutsche Rote Kreuz. Foto: Patrick Schüller