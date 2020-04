Befördert : Feuerwehr hat neuen Abteilungsleiter

Mettmann Der 51-Jährige ist zugleich Stellvertreter des Amtsleiters Matthias Mausbach.

Seit 1996 ist Wolff bei der Berufsfeuerwehr beschäftigt. Nach einer Ausbildung zum Industrieglasfertiger in der Gerresheimer Glashütte wechselte der gebürtige Düsseldorfer zur Feuerwehr nach Essen, wo er seine Ausbildung zum Feuerwehrmann antrat. Im Jahre 2017 heuerte Wolff bei der Berufsfeuerwehr in Dortmund an.