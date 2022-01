Feuerwehr Mettmann : Beförderungen belohnen Fortbildung

Mettmann Feuerwehr Mettmann ehrte ihre Mitglieder und leitete Generationenwechsel ein. Es gab Urkunden für die Beförderungen der Jahre 2020 und 2021.

In der Zugführung des zweiten Löschzuges wurde der Generationswechsel eingeläutet. Christian Tetard folgte auf den langjährigen stellvertretenden Zugführer Joachim Tetard, der zum Jahreswechsel als Stellvertreter des ebenfalls frisch ernannten Kai Peters die Unterstützungsabteilung leiten wird. Die Löschgruppe in Metzkausen hat zum Jahreswechsel einen neuen stellvertretenden Löschgruppenführer bekommen: Karsten Kluke folgt auf Gustav Voss. Voss bleibt der Feuerwehr bis zum Erreichen seiner Altersgrenze als Mitglied erhalten. Sven Weber wurde an dem Abend nicht nur zum Oberbrandmeister befördert, sondern zusätzlich mit Wirkung zum 1. Januar zum neuen stellvertretenden Löschgruppenführer der Einheit in Obschwarzbach ernannt. Er wird zusammen mit Christoph Siegert das Führungsduo im östlichen Stadtteil bilden, der in 2022 ein eigenes Gerätehaus erhalten soll.