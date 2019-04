In der Nacht zum Dienstag : Feuerwehr löscht Brand in einer Gaststätte

Mit sieben Fahrzeugen war die Feuerwehr am Einsatzort. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann (cz) Die Feuerwehr Mettmann musste in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr einen Brand in der Gaststätte „Frankenheim“ am Jubiläumsplatz löschen. Beim Eintreffen der Wehr war der Gastraum stark verraucht und die automatische Löschanlage hatte bereits ausgelöst.

