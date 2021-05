Feuerwehr in Mettmann : Wasserrohrbruch Am Zaunbusch flutet Keller

Die Feuerwehr Mettmann kämpfte am Dienstagabend gegen Wassermassen Am Zaunbusch. Dort war eine Wasserleitung gebrochen. Foto: Feuerwehr Mettmann

Land unter in der Siedlung Kaldenberg: Dort brach am Dienstagabend ein Wasserrohr. Viele tausend Liter fluteten die Keller von fünf Mehrfamilienhäuser an der Straße Am Zaunbusch. Die Feuerwehr musste die Keller leerpumpen. Trinkwasser gibt es - vorerst - nur an einem Tankwagen.

Von Dirk Neubauer

Zwei Wasserrohrbrüche haben die Feuerwehr und die Düsseldorfer Stadtwerke auf Trab gehalten. Am frühen Dienstagabend war die Feuerwehr nach einem Wasserrohrbruch zu einem Mehrfamilienhaus in der Siedlung Kaldenberg an der Straße Am Zaunbusch ausgerückt, pumpte vollgelaufene Keller leer und sicherte andere Keller vor einer Überflutung.

Nachdem die Stadtwerke die Wasserzufuhr gesperrt hatten und der Schaden an der Trinkwasserleitung repariert war, ereignete sich in der Nacht ein weiterer Wasserrohrbruch in diesem Bereich.