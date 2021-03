Feuerwehr in Mettmann : Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnstraße

Großeinsatz am Freitagabend in der Brandstraße in Mettmann: Dort brannte es in eine Mehrfamilienhaus. Foto: Feuerwehr Mettmann

Brand in einer Keller-Zimmerwohnung an der Bahnstraße: Die Meldung alarmierte die gesamte Feuerwehr Mettmann. Am Einsatzort drang dichter Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Bange Minuten am Freitagabend an der Bahnstraße: Um 20.06 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Brand in einer Keller-Zimmer-Wohnung an der Bahnstraße. Als die Retter wenig später am Einsatzort eintrafen, trat dichter Rauch aus einer gekippten Fenster im Obergeschoss. Völlig unklar war zunächst, ob sich noch Menschen in dem brennenden Haus aufhielten.

Die Einsatzleitung schickte deshalb Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Haus. Auf der Rückseite des Gebäudes wurde eine tragbare Leiter vorbereitet. Der mit einem C-Rohr vorrückende Löschtrupp erreichte die in Flammen stehende Wohnung und löschte rasch. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Nach Ende der Löscharbeiten lüftete die Feuerwehr mithilfe großer Ventilatoren das Haus und übergab die Einsatzstelle an die Polizei. Di ermittelt nun zur Brandursache und Schadenshöhe.