Feuerwehr in Mettmann: Aus alten Bannern wurden neue Kult-Taschen.

Mettmann So bekommen Geburtstagsplanen der Feuerwehr aus dem Jahr 2019 ein zweites Leben und der Verein für junge Brandopfer „Paulinchen“ eine namhafte Spende.

Wegen der aufgedruckten Termine verschwinden solche Wegwerf-Werbeträger normalerweise in irgendeinem Keller oder sie landen gleich im Müll; das Banner hat seine Schuldigkeit getan, das Banner kann weg. Doch nicht so bei der Mettmanner Wehr! Denn anstatt die Banner zu entsorgen, beschloss der Unterbrandmeister Kai Peters etwas daraus zu gestalten und anzufertigen. Seine Idee: Aus diesen Planen kann man Taschen für den Einkauf nähen und diese gegen eine Spende an Kameradinnen und Kameraden und all jene weitergeben, die ähnlich umweltschonend – das Modewort heißt „nachhaltig“ – unterwegs sind.

Der Geistesblitz zündete einen Begeisterungssturm. Die Nachfrage und Spendenbereitschaft war so hoch, dass Peters in vielen Arbeitsstunden insgesamt mehr als 50 Taschen nähte und so allen Bannern eine neue Verwendung bescherte. Die durch diese Aktion gesammelten Spendengelder in Höhe von 500 Euro wurden dem gemeinnützigen Verein Paulinchen, einer Initiative für brandverletzte Kinder übergeben. Der Verein Paulinchen wurde 1993 gegründet, um Familien nach Verbrennungs- und Verbrühungsunfällen ihrer Kinder zu beraten, bei Problemen in der Rehabilitationszeit zu helfen sowie vorbeugend auf die Unfallursachen hinzuweisen. Nähere Informationen sind hier zu finden: www.paulinchen.de