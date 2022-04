Feuer in Mettmann : Zündelten Brandstifter im Keller ?

Feuer in Mettmann

Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Johannes-Flintrop-Straße: Die Feuerwehr musste drei brennende Mü+lltonnen löschen. Foto: Patrick Schüller

Mettmann In einem Mehrfamilienhaus an der Johannes-Flintrop-Straße v´brannten Mülltonen. Die 22 Hausbewohner blieben unverletzt, weil Geruch und Rauch frühzeitig entdeckt wurden.

22 Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Johannes-Flintrop-Straße betten sich zurzeit mit einem mulmigen Gefühl zur Nachtruhe. Denn am Sonntagabend brannten mehrere Papiercontainer im Keller ihres Hauses. Dank der raschen Reaktion einiger Mitbewohner wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung .

So schildert die Polizei die Ereignisse: Gegen 21.50 Uhr bemerkten Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Johannes-Flintrop-Straße Brandgeruch. Zudem entdeckten sie, dass Rauch aus einem Kellerfenster quoll. Sie alarmierten die Feuerwehr Mettmann, die schnell vor Ort war. Im Keller des Hauses waren mehrere Papiercontainer aus blauem Plastik in Brand geraten und durch das Feuer zerstört worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung wurde eingeleitet.