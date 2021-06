Feuer in Mettmann : Retter verhindern Großbrand auf Reiterhof

Feuer in Mettmann

Mehreren Löschtrupps gelang es, ein Übergreifen der Flammen aus einem Anbau auf die Reithalle des Gestüts an der Wülfrather Straße in Mettmann zu verhindern. Foto: Patrick Schüller

Gerade hatte der Mettmanner Rat im nichtöffentlichen Teil über die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr gesprochen, als die am Dienstagabend einen Großalarm auslöste. Brand auf einem Reiterhof an der Wülfrather Straße.

Mettmann (dne) Vermutlich ein kaputter Kühlschrank war die Ursache dafür, dass es am späten Dienstagabend auf einem Reiterhof an der Wülfrather Straße brannte. Menschen und Pferde waren in Sicherheit, als ein Großaufgebot der Feuerwehr mit 17 Fahrzeugen und 46 Rettern eintraf. Aus dem Anbau einer Reiterhalle schlugen bereits Flammen. Mehreren Löschtrupps, unterstützt durch eine Drehleiter, gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die Halle zu verhindern.