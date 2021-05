Urlaub in Mettmann : Beratungsbedarf bei Reisebuchung ist groß

Zurück am Terminal: Ferienflieger am Düsseldorfer Flughafen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Mettmann/Erkrath Nix wie weg: Nach 13 Monaten Corona heben die Urlaubswünsche ab. Die Reisebüros melden einen deutlichen Anstieg der Anfragen. Doch die Beratungsgespräche sind kompliziert. Denn jedes Land hat seine eigenen Pandemieauflagen.

Das Fernweh ist groß, die Unsicherheit auch. Nach 13 Monaten Virus-Achterbahn drängt es viele Mettmanner, Erkrather und Wülfrather in die Ferne. „Die Zahl der Anfragen hat enorm zugenommen“, berichtet Bernd Wychlacz vom Mettmanner Reisebüro „art reisen“. Und Laura Frauenrath von der „Kleinen Reisewelt“ in Erkrath beziffert es so: „Wir bekommen zurzeit 100 Prozent mehr Anrufe – mindestens.“ Der Inhaber von Lücks Reisebüro in Mettmann, Uwe Lück, seufzt: „Nach der langen Zeit ohne Umsatz können wir das jetzt sehr gut gebrauchen.“

Sehr viele Interessenten wollen kurzfristig ihre Koffer packen und los, sagen jene, die Angebot und Nachfrage in den Reisebüros zueinander bringen. Die Tourismusexperten registrieren zugleich eine große Vorsicht. Der Beratungsbedarf sei groß, Storno-Optionen gefragt, sagt Uwe Lück. Exotische Fernreisezielen wie Asien, Südamerika, Südafrika blieben die Kunden zurzeit fern. Übereinstimmung herrscht bei der Aufzählung der beliebtesten Reiseziele: Mallorca, die Kanaren, Griechenland mit Korfu und Kreta. „Die Kleine Reisewelt“ setzt einen Ausreißer mit Dubai – weil diese Mixtur aus Luxus, Wolkenkratzern und Sand offenbar ein Lieblingsziel von Touri-Influenzern ist. „Die machen dann da ihre Videos und Selfies – was andere animiert, auch nach Dubai zu reisen.“

Bevor jedoch die Urlaubsträume in ferne Weiten starten, geht es im Reisebüro erst einmal kleinteilig zu. Jedes Reiseland hat seine eigenen Corona-Bestimmungen. Zudem ändert sich die Einstufung durch das Auswärtige Amt in Berlin ständig. „Die Türkei zum Beispiel gilt als Hochinzidenland“, sagt Laura Frauenrath. Wer von dort nach Deutschland zurückkommt, muss erst einmal in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Griechenland gilt als Corona-Risikogebiet. Das bedeutet: Rückkehr nur nach einem negativen Antigen-Schnelltest. „Sollte dieser Test positiv ausfallen, müssen Reisende in Griechenland in eine 14-tägige Quarantäne.“ Immerhin übernehme der griechische Staat die Kosten. Es gibt eigens angemietete Quarantäne-Hotels, in denen positiv Getestete einquartiert werden. Dort ist der Stubenarrest strikt: Kein Stand, keine Bar – man bleibt auf den Zimmern.