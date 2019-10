Ausstrahlung am 10. November um 18.25 Uhr bei Arte : Fernsehen filmt in Mettmann

Fernsehen filmt in Mettmann

Ausstrahlung am 10. November um 18.25 Uhr bei Arte

Mettmann Zu Tisch“ heißt eine Serie des Fernsehsenders Arte, und diesmal ist das Drehteam zu Gast im Rheinland – genauer gesagt: beim Mettmanner Landwirt Johannes Kircher und seiner Ehefrau Heidi Hein-Kircher.

Anlass sind die deutschen Sitten und Gebräuche zu St. Martin, die der deutsch-französische Fernsehsender erläutert, der sich unter anderem die Völkerverständigung auf die Fahnen geschrieben hat. Etwa tausend Gänse zieht Johannes Kircher jedes Jahr in artgerechter Haltung auf. Die Gänse fressen tagsüber auf der Weide und müssen abends nur in den Stall, damit der Fuchs sie nicht holt. Anfang November, zum Martinsfest, sind die Tiere ausgewachsen. Die Folge der Dokumentation beschäftigt sich mit Bräuchen wie dem Weckmann, dem Laternenumzug und nimmt Bezug auf die Geschichte des Heiligen St. Martin. Der Film wird am Sonntag, 10. November, um 18.25 Uhr auf Arte ausgestrahlt, teilt jetzt der Fernsehsender mit. arue