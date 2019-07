So kommt in Mettmann keine Langeweile auf : Ferienspaß bietet den Kindern Abkühlung

So kommt in Mettmann keine Langeweile auf

Mettmann Noch bis zum 2. August bietet die Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann den Teilnehmern ein umfangreiches Programm.

Ihre Wasserpistolen im Anschlag fiebern unzählige Jungen und Mädchen in Badehosen und -anzügen dem Beginn der Wasserschlacht entgegen. Bei über 30 Grad im Schatten das Beste, was man machen kann, um sich Abkühlung zu verschaffen. Endlich geben die Betreuer das Startzeichen und die Pistolen werden mit Munition befüllt – Wasser aus zwei Planschbecken vor dem evangelischen Gemeindezentrum an der Donaustraße. Dann wird gespritzt, was das Zeug hält. Wasserbomben fallen vom Dach. Und auch die Mitarbeiter und Betreuer werden nicht verschont.