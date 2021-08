Ferien in Mettmann : Leckeres Eis für die emsigen Piraten

Mettmann Bürgermeisterin Pietschmann ist auf Sympathietour. Den Kindern vom Bauspielplatz brachte sie Süßes. Und staunte über die Bauprojekte, die sie sich erklären ließ.

Über 3000 Paletten und Holzplanken wurden in diesem Jahr verbaut. Das Motto „Insel der Umweltpiraten“ zeigt sich nicht nur in den Bauten, sondern auch im Rahmenprogramm. Neben dem Jugend Umwelt Mobil waren auch die Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Ozeankind vor Ort, um den Kindern den Schutz der Meere nah zu bringen. Die Kinder sind begeistert bei der Sache. „Ich bin den allerersten Tag hier“, erzählt die neunjährige Marie. Sie konnte schon kräftig bauen. Handwerklich hat sie zuhause bereits ihre Erfahrungen gemacht. „Ich habe mit meiner Mutter eine Wand gestrichen“, verrät sie. Vincent (7) erzählt darauf sofort: „Ich habe im Keller schon eine Wand gestrichen.“ Er ist in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Bauspielplatz und hat bei dem großen Schiff mit den zwei Segeln geholfen, die Terrasse zu bauen. Jacob (10) ist auch zum ersten Mal dabei und war ebenfalls an der Terrasse beteiligt. „Es ist nicht so schwer“, erzählt er. „Man muss die Paletten genau aufeinandersetzen.“ Wenn eine Etage fertig ist, prüfen die Betreuer die Statik, damit alles auch sicher ist. „Es ist großartig, dass wir das mitten in der Stadt den Kindern ermöglichen können“, meint Sandra Pietschmann.