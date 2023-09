Gesundheit in Mettmann EVK Mettmann bei Kundgebung vor Landtag dabei

Aus dem Kreis Mettmann sind die EVKler nicht die Einzigen, die diesen Protest unterstützen. „Die Krankenhäuser in NRW stehen vor extremen Herausforderungen, weil sie durch enorm gestiegene Kosten immer mehr in eine wirtschaftliche Schieflage geraten“, sagt Stefan Thewes, Kaufmännischer Direktor und Vorstandsvorsitzender der LVR-Klinik Langenfeld. „Die Bundesregierung schaut weiter tatenlos zu, wie Kliniken in immer größerer Zahl in ernste finanzielle Not geraten. Im nächsten Jahr steht die vereinbarte Tariferhöhung von mehr als zehn Prozent an. Wenn diese Tariferhöhung nicht refinanziert wird, werden die Krankenhäuser als Säule der Daseinsvorsorge massiv überfordert. In der Folge drohen uns drastische Versorgungseinschränkungen. Die Eröffnung von Insolvenzverfahren in einem Solinger Krankenhaus zeigen, dass das Problem nicht weit weg ist.“