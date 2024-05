Haushaltsdiskussion in Mettmann Die FDP will bei Schulen mehr als 100 Millionen Euro sparen

In der Begründung des FDP-Antrags heißt es: „Durch die Nutzung der bereits bestehenden Gebäudestruktur am Borner Weg/Goethestraße haben die Eltern bereits bei der Anmeldung Anfang 2025 Planungssicherheit hinsichtlich der räumlichen Situation bei der Anmeldung für das Schuljahr 2025/26.“ Die bestehende Liegenschaft könne „kurzfristig ertüchtigt“ werden. Dem widerspricht Schuldezernent Marco Sucic. Er macht in seiner Antwort deutlich, dass die Gebäude am aktuellen Standort „seit Jahren abgängig“ seien und nicht kurzfristig in einen, den „modernen Anforderungen entsprechenden, dauerhaften Zustand“ überführt werden können.