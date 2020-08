Politik in Mettmann : FDP-Kreistagsfraktion unterstützt Thomas Hendele

Politik in Mettmann

Mettmann Wegen der Corona-Krise habe die Solidarität zwischen dem Kreis und seinen zehn Städten Priorität. Ein Asubau der Digitalisierung könne helfen.

(RP) „Damit wir auch in Zukunft im Kreis Mettmann gut leben, lernen und arbeiten können.“ Unter diesem Motto stellten der FDP-Kreisvorsitzende und Staatssekretär Im Justizministerium des Landes NRW, Dirk Wedel, der Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion, Klaus Müller, sowie der Stellvertretende Landrat und Spitzenkandidat der Liberalen für die Kreistagswahl am 13. September, Michael Ruppert, einige ihrer Themenschwerpunkte vor.

Dirk Wedel machte deutlich, dass die FDP keinen eigenen Landratskandidaten nominiert habe, sondern die Wiederwahl des amtierenden Landrats, Thomas Hendele, unterstütze. „Das werden wir unseren Wählern empfehlen. Der FDP-Kreisvorsitzende nannte auch den Grund für die Entscheidung des Kreisvorstandes. „Wir haben in den vergangenen Jahren konstruktiv und zielorientiert mit Thomas Hendele zum Wohl des Kreises Mettmann zusammengearbeitet. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wollen wir auch in den kommenden fünf Jahren fortsetzen“, betonte Wedel.

Klaus Müller ergänzte, dass die bisherige Koalition aus CDU, FDP und UWG ME in den vergangenen Jahren viel Positives auf den Weg gebracht und das bürgerliche Lager wichtige Eckpfeiler, die in die Zukunft reichen, gesetzt habe. Auch Michael Ruppert hob das gute Klima innerhalb der Koalition, aber auch zwischen fast allen Fraktionen im Kreistag, hervor.