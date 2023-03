Haushalt in Mettmann „Kämmerin überreizt die Bilanzierungshilfe“

Aus der Sicht der FDP ist es jedoch fraglich, ob alle in Mettmann angesetzten Positionen tatsächlich durch den Ukrainekrieg begründet werden können. Beispielsweise habe die derzeitige Inflation nicht ausschließlich mit der Ukraine zu tun. Es sei vielmehr absehbar gewesen, dass nach der historischen Niedrigzinsphase die Zinsen zukünftig wieder steigen würden. Zudem ist für die FDP-Fraktion unverständlich, dass die Kämmerin jetzt anstehende Tariferhöhungen von mehr als zwei Prozent aus den aktuellen Tarifverhandlungen mit in die Bilanzhilfe einrechnen wird. In den zurückliegenden Wochen war verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass für das Ergebnis der derzeit laufenden Tarifverhandlungen zu wenig im künftigen Haushalt der Kreisstadt eingepreist sei.