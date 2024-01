Nahverkehr im Kreis Mettmann FDP fordert Schnellbusse für Mettmann

Der öffentliche Nahverkehr müsse attraktiver gestaltet werden, um die Menschen zum Umstieg aus dem eigenen Auto und dem Einstieg in Bus oder Bahn zu motivieren. Der entscheidende Faktor sei die Geschwindigkeit. „Schnellbuslinien können hier ein probates Mittel sein, ein konkurrenzfähiges Angebot zum Auto zu unterbreiten“, heißt es dazu in dem Antrag. Man müsse von der Bedarfsplanung zur Angebotsplanung kommen, findet Müller. Schnellbusse wären in der Hälfte der Zeit an ihren Zielorten, weil sie auf ihrer Strecke zwei, maximal drei Haltestellen in jeder Gemeinde ansteuern würden und darüber hinaus auch keine Umwege durch einzelne Stadtviertel in die Routen integriert würden. Vor allem über den Faktor Zeit könne ein ÖPNV-Angebot attraktiver werden.