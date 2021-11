Musikalisches Film-Spektakel in Mettmann : Stephan Lux lehrt „Faust“ in der Freiheitstraße das Laufen

Mettmann In der Kirche Freiheitstraße vertont Konzertorganist Stephan Lux Samstag dem Stummfilm „Faust“ von Friedrich Wilhelm Murnau. In dem 106-minütigen stark suggestiven Werk wird die Frage nach freier menschlicher Willensentscheidung zwischen Gut und Böse aufgeworfen.

Expressionistisch-bildgewaltig schrieben die Stummfilme Friedrich Wilhelm Murnaus Filmgeschichte. Tatsächlich waren besagte Stummfilme zu ihrer Zeit nicht still. „Filmaufführungen wurden mit einem Klavier oder einem Pianola, manchmal auch mit einem Orchester begleitet“, weiß Konzertorganist Stephan Lux. „Einige Kinosäle wurden sogar mit eigenen Orgeln ausgestattet, um mittels live gespielter Orgelimprovisationen die Spannung der Filme eindringlicher vermitteln zu können.“ Diese Tradition greift er jetzt auf, Samstag setzt er in der Kirche an der Freiheitstraße Friedrich Wilhelm Murnaus „Faust“ mit seiner Live-Orgelimprovisation in Szene. Der eintritt ist frei.