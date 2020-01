Ausflugstipp in Mettmann : Familien-Nacht im Museum

Kleiner Knirps ganz groß in Gladiatoren-Rüstung. Foto: Kreis Mettmann

Mettmann Am Freitag, 31. Januar, verwandelt sich das Neanderthal Museum in der Familien-Nacht von 18.30 bis 21 Uhr in eine römische Villa. Das Programm bietet von Rätselspaß über römische Geschicklichkeitsspiele bis zu Mosaikkunst Aktionen für Kinder und Erwachsene.

An einer Verkleidungsstation können sie selbst ausprobieren, wie eine Tunika gebunden oder eine original römische Frisur geflochten wird. Ein selbst gemachter Lorbeerkranz rundet das Kostüm ab. Wer mehr Action möchte, kann sich im Luftballon-Schwertkampf beweisen und sich stilecht eine Wunde schminken lassen. Ein Salben- und Duftölhersteller gibt Einblick in sein Handwerk. Darüber hinaus zeigen Kämpfer der Gladiatorenschule Trier ihre Kampfkunst, und ein römischer Legionär erzählt Spannendes aus dem Soldatenleben. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf an der Museumskasse oder online unter www.westticket.de.

(arue)