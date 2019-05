Mettmann : Polizei warnt vor falschen Polizisten

Bezirksbeamtin Myriam Naumann informiert eine Seniorin an der Haustür über falsche Polizisten und den Enkeltrick. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Bezirksbeamte informieren Bewohner in Mettmann über Täter, die sich als Polizisten ausgeben, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Polizeihauptkommissar Oliver Kirstein und Polizeioberkommissarin Myriam Naumann steigen in den VW-Bus der Polizei. Heute heißt es „Klinken putzen“: Die beiden Beamten sind in Metzkausen unterwegs und warnen ältere Menschen vor „falschen Polizeibeamten“ und dem „Enkeltrick“.

Im vergangenen Jahr haben Täter, die sich als Polizisten ausgegeben haben, 900 mal im Kreisgebiet versucht, ältere Menschen durch Telefonanrufe zu betrügen, berichtet Landrat Thomas Hendele. In 20 Fällen ist es den meist vom Ausland aus agierenden Ganoven gelungen, nach den einschüchternden Gesprächen von ihren Opfern Geld und Schmuck ausgehändigt zu bekommen. „Sie haben 1,1 Millionen Euro erbeutet“, berichtet Kirstein. Und: Die miese Tour geht weiter. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind der Polizei im Kreis bereits 500 Versuche gemeldet worden. In fünf Fällen zockten die Täter ihre Opfer ab und erbeuteten insgesamt einen sechsstelligen Betrag.

Info Infostände und Besuche an der Haustüre Infostände Die Polizei informiert an Infoständen heute, Mittwoch, 9 bis 13 Uhr, auf dem Wochenmarkt, Jubiläumsplatz, und am Freitag, 31. Mai, 9 bis 13 Uhr, auf dem Kundenparkplatz der Supermärkte an Peckhauser Straße/Steinesweg. Besuche Die Polizei besucht in mehreren Gruppen alle Haushalte in Mettmann, in denen Menschen leben, die älter als 70 Jahre sind.

Kirstein und Naumann parken den VW-Bus in einer Seitenstraße in Metzkausen. Sie tragen zusätzlich zur blauen Uniform gelbe Warnwesten mit der Aufschrift „Polizei“. „Wir wollen ganz sicher gehen, dass man uns als Polizeibeamte erkennt“, sagt Naumann. Die Beamten klingeln an der Türe eines Einfamilienhauses. Eine ältere Dame öffnet. „Ich habe von ihrer Aktion in der Zeitung gelesen“, sagt die Metzkausenerin. Sie hat bereits schon selbst Erfahrungen mit dem Enkeltrick gemacht. „Eine Frau hatte mich angerufen und gefragt, ob ich sie nicht kennen würde. Sie sei meine Nichte. Aber ich habe keine Nichte. Da hat sie wieder aufgelegt.“

Myriam Naumann gibt der Frau Infomaterial und erklärt ihr eine Art Checkliste, die sie neben das Telefon legen kann: „Wenn der angebliche Polizist nach Geld fragt, auflegen. Wenn er nach Wertsachen fragt, auflegen, wenn man zur Verschwiegenheit aufgefordert wird, auflegen, wenn man angeblich mit der 110 verbunden wird, auflegen.“ Naumann und Kirstein warnen davor, den Täter selbst in eine Falle locken zu wollen. „Rufen Sie bei dubiosen Anrufen immer die 110 der Polizei an und melden sie den Vorfall“, sagt Kirstein.

Die Beamten gehen ein Haus weiter, wieder klingeln sie an der Haustür. „Wir gehen grundsätzlich nicht in die Wohnung, auch wenn wir herein gebeten werden, sondern sprechen mit den Menschen an der Haustür“, sagt Kirstein. Bisweilen öffnen die Bewohner auch nur ein Fenster und sprechen so mit den Beamten. „Eine gewisse Skepsis der Menschen ist in Ordnung“, sagt Naumann.

Die nächste Bewohnerin hat ebenfalls einen Enkeltrick-Anruf erlebt und ist gut informiert, wie sie sich in einem solchen Fall zu verhalten hat. Sie fragt die beiden Polizisten scherzhaft, wie man erkennen könne, dass sie „echte Polizisten“ sind? Eine Uniform könne man sich in einen Kostümverleih besorgen, meint sie. Da bleibe nur der Dienstausweis als Legitimation.

„Wissen sie wie ein Polizeidienstausweis aussieht?“, fragt Kirstein. „Keine Ahnung“, sagt die Frau. Der Polizist zeigt ihr seinen Ausweis. Aber auch dieser Ausweis könnte gefälscht sein. „Am besten, sie schließen die Tür, rufen die Polizei unter 110 an und fragen nach, ob Polizisten in Metzkausen in Sachen Aufklärung vor ,falschen Polizisten’ unterwegs sind“, sagt Kirstein. Dort, wo niemand zu Hause ist, werfen die Polizisten Infomaterial in die Briefkästen „Die persönliche Ansprache ist natürlich viel besser“, sagt Naumann.