Stadt Mettmann meldet : Falsch markiert: Freigabe der Talstraße verzögert sich

Mettmann Die letzten noch auszuführenden Arbeiten sind schief gelaufen, jetzt muss die Fahrbahnmarkierung korrigiert werden.

Der Grund für die Verzögerungen liegt in den letzten auszuführenden Arbeiten: Trotz korrekter Vormarkierung wurden die Fahrbahn und der Abbiegestreifen in Richtung Neandertal beziehungsweise Beethovenstraße zu breit angelegt, so dass die Fahrbahn stadteinwärts inklusive Fahrradstreifen deutlich zu klein wurde. Für die Korrektur muss das beauftragte Unternehmen nun die frische Markierung abfräsen und neu auftragen. Diese Arbeiten werden bis Freitag andauern. Die Talstraße kann in dieser Zeit weiterhin in Richtung Neandertal befahren werden.