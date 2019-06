Greifvögel in Mettmanns Innenstadt : Falken im Sturzflug

Mettmann Vier Jungvögel hat ein Pärchen auf dem Kirchturm von St. Lambertus ausgebrütet. Bei ihren ersten Flugversuchen sorgen sie für Aufsehen.

Im letzten Jahr waren es Nilgänse. Diesmal hat sich ein tollkühner Falke von St. Lambertus gestürzt. Jung, nur halbflügge – und dann war da auch noch diese Windböe. Jedenfalls lag der verschreckte kleine Kerl plötzlich flugunfähig und verhuscht an der Kirchenmauer. Erst hatte ihn ein angeleinter Pudel entdeckt, und dann kam Berthold Schulze hinzugeeilt. „Mein Sohn beobachtet die Falken schon seit Wochen“, erzählt der Marktbewohner von den ornithologischen Studien. Die reichen in diesem Falle übrigens bis zur „Zeugungsgeschichte“ zurück – quasi als Aufklärungsminute auf dem Dach der katholischen Kirche.

Im Falkenhorst am Kirchturm waren die Gefiederten damals noch zu zweit eingezogen, mit wunderbarem Weitblick über den Marktplatz. Romantische Turtelstündchen waren also garantiert – und jetzt sind sie dort oben zu sechst. Rein in den Kirchturm, raus aus dem Kirchturm: Die Eltern hatten ordentlich zu tun, um vier hungrige Schnäbel zu stopfen. Ob den Nestflüchtling dann der Übermut nach unten getrieben hat oder einfach nur eine der Windböen am Pfingstfreitag?