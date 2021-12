Bewusster Einkaufen : Faire Weihnachtsgeschenke aus dem Eine-Welt-Laden

Erkrath Wer über Schokolade, Gebäck, Tee und Kaffee hinaus noch etwas für Weihnachten sucht, wird in den Fachgeschäften für Fairen Handel fündig. In Hochdahl werden zum Beispiel Halstücher, Schmuck, Körbe aus Naturfasern, Seifenprodukte, Schreibwaren aus Recyclingpapier und Kinderbücher angeboten.

(RP) Das Team des Eine-Welt-Ladens im Haus der Kirchen am Hochdahler Markt 9 appelliert an die Bürger, gerade auch in der Adventszeit darauf zu achten, wer die traditionellen Süßigkeiten herstellt und wo Kakao und Zucker dafür angebaut werden. Süßes aus Fairem Handel, wie es in den Läden in Hochdahl und am Steinhof in Alt-Erkrath angeboten wird, verbindet verschiedene Welten in Süd und Nord: Den Bio-Rohkakao liefern Genossenschaften aus Lateinamerika, der Zucker stammt von Organisationen aus Paraguay oder von den Philippinen. „Durch die garantierten Mehrpreise sowie Fair-Trade- und Bio-Aufschläge, die den Genossenschaften gezahlt werden, können die Kakao- und Zuckerbauern die starken Schwankungen am Weltmarkt besser abfedern und ihren Familien Perspektiven bieten“, erläutert Renate Spätz, Vorstandsmitglied des Eine-Welt-Ladens in Hochdahl. Auch wer über Schokolade und Gebäck hinaus noch Geschenke für Weihnachten suche, werde in den Fachgeschäften für Fairen Handel fündig. In Hochdahl werden zum Beispiel Halstücher, Schmuck, Körbe aus Naturfasern, Seifenprodukte, Schreibwaren aus Recyclingpapier, Kinderbücher angeboten. „Sie erhalten Produkte, für die Produzenten in den ärmeren Ländern Preise bekommen, die über den üblichen Weltmarktpreisen liegen“, versichert Renate Späth. Insbesondere beim gut sortierten Angebot an Kaffee, Tee, Honig und Schokoladen spielten zusätzlich die Umweltverträglichkeit der Produktion und Weiterverarbeitung eine große Rolle. Der Gewinn aus der Ladentätigkeit fließe in jedem Jahr in Ernährungssicherungs- oder Umweltprojekte. Die Mitgliederversammlung hat entschieden, auch den Gewinn 2021 in das Projekt „Christen und Muslime gemeinsam“ in Burkina Faso (www.misereor.de) sowie in ein Frauen-Umweltprojekt in Brasilien (www.aswnet.de/projekte/brasilien) zu investieren. Öffnungszeiten des Ladens in Hochdahl: montags bis freitags 10 bis 12 Uhr, samstags 10.30 bis 12.30.