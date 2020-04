Verkehr in Mettmann : Fahrradstraße seit Gründonnerstag frei

Verkehr in Mettmann

Das ist der Blick der Verkehrsteilnehmer, die die Johannes-Flintrop-Straße in Richtung Jubiläumsplatz fahren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann (arue) Die Stadt Mettmann hat ihre erste Fahrradstraße: Seit Gründonnerstag sind im Bereich der Breite Straße und der unteren Johannes-Flintrop-Straße bis zum Kreisverkehr Seibelstraße die Fahrräder bevorrechtigt.

Fahrradstraßen werden zur Förderung des Radverkehrs eingerichtet. So haben Radfahrer auf einer Fahrradstraße vor Autos und Motorrädern Vorfahrt. An Kreuzungen gilt allerdings – sofern nichts anderes ausgeschildert wurde – weiterhin „rechts vor links”.Andere Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der Fahrradstraße dem Radverkehr anpassen und unterordnen, so dass Fahrradfahrer weder behindert noch gefährdet werden.