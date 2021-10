Erkrath/Mettmann : Fahrerfluchten nehmen zu – Polizei sucht Zeugen

Erkrath/Mettmann Die Polizei ist wieder auf der Suche nach Augenzeugen für diverse Fahrerfluchten mit zum Teil erheblichem Sachschaden, die sich in Erkrath und Mettmann ereignet haben.

So hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag, 9. Oktober, 20 Uhr, und Sonntag, 10. Oktober, 13 Uhr, einen weißen Skoda in Erkrath-Hochdahl beschädigt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Skoda-Fahrer hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand der Straße Mahnert gegenüber der Hausnummer 5 abgestellt. Als er zurückkehrte, bemerkte er mehrere Beschädigungen, die auf insgesamt rund 2500 Euro geschätzt werden. Am vergangen Freitag ist zudem zwischen 08.55 und 13.50 Uhr bei einem geparkter orangefarbigen Daihatsu Trevis auf der Bergstraße in Höhe des Hauses Nr. 15 der linke Außenspiegel abgerissen worden. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450.

In Mettmann ist zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag ein weißer Opel Adam, der an der Florastraße 62 im Ortsteil Metzkausen abgestellt war, von einem unbekannten anderen Fahrzeug an der gesamten Fahrerseite gestreift und erheblich beschädigt worden. Neben einem abgerissenen und zerstörten Außenspiegel entstand weiterer Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Bereits am Samstag ist ein zwischen 8 und 16 Uhr an der Dresdner Straße 38 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Berliner Straße abgestellter blauer VW Golf am linken vorderen Kotflügel angefahren und beschädigt worden. Der Schaden liegt laut Polizeibericht bei mindestens 500 Euro. Die einzige Spur zum flüchtigen Verursacher-Fahrzeug ist helle Fremdfarbe, die an dem Golf gesichert werden konnte. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250.