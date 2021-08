Mettmann/Erkrath : Fahrdienst zum Impfen war ein Gewinn für alle

Mettmann/Erkrath DLRG und Awo haben Mettmanner Senioren kostenlos zum Impfzentrum chauffiert. Jetzt wurde ein Danke-Fest gefeiert. Der Fahrdienst soll nicht die letzte gemeinsame Aktion unserer beiden Verein gewesen sein.

Nachdem das Impfzentrum im Gebäude des Hochdahler Unternehmens Timocom eingerichtet war, hieß es zunächst „warten“, bis genügend Impfstoff geliefert würde. In dieser Zeit hatte Michael Peters, der sowohl im Awo-Ortsverein Mettmann als auch bei der DLRG Mitglied ist, eine Idee: Der Schwerpunkt der Awo ist die Seniorenarbeit, und die DLRG hat Autos – zusammen könnte man doch einen Fahrdienst organisieren, denn viele Senioren hätten bestimmt Schwierigkeiten, zum Impfzentrum zu kommen. Für Bernd Co und den Awo-Vorsitzenden Hans Duncker war die Umsetzung dieser Idee quasi eine Selbstverständlichkeit, die genau in den Aufgabenbereich der beiden gemeinnützigen Vereine fällt. Vom 8. Februar bis zum 14. Juli haben freiwillige Fahrer und Beifahrer so fast täglich Senioren nach Erkrath gefahren – insgesamt 156 Fahrten und 203 beförderte Personen. „Wirklich alle waren glücklich und dankbar über unsere Hilfe“, hat Verena Wechselberger, DLRG-Geschäftsführerin und Fahrerin, erlebt. Mit reinem Chauffeur-Dienst war es nicht getan: Die meist über 80-Jährigen mussten zuhause abgeholt werden und brauchten oft Hilfe, Unterlagen zusammenzutragen oder zu sortieren. Einige saßen im Rollstuhl, andere gingen am Rollator und mussten beim Ein- und Aussteigen gestützt werden. Deshalb waren die Ehrenamtler immer als Zweierteams im Einsatz. Vor Ort begleiteten sie die Senioren vom Auto ins Gebäude und warteten mit ihnen auf den „Pieks“.