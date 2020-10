Fahrbahnsanierung der Hasseler Straße in Mettmann : Busse fahren Umleitungen

Mettmann Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein saniert die Fahrbahn auf der L156 „Hasseler Straße“ in Metzkausen. Verkehrsbehinderungen sind unausweichlich.

Die Busse der Linie O11 fahren in Richtung Friedhof Lindenheide ab der Haltestelle „Hasselbeckstraße“ und in Richtung Hasselbeckstraße ab der Haltestelle „Metzkausen, Schule“ eine Umleitung – ebenso die Busse der Linie DL6 in Richtung Mettmann Stadtwald S ab der Haltestelle „Florastraße“ und in Richtung Seibelstraße ab der Haltestelle „Metzkausen, Schule“.