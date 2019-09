Aktionstag in Mettmann : Fachleute informieren Freitag zur Elektro-Mobilität

Aktionstag in Mettmann

ARCHIV - 18.03.2016, Berlin: ILLUSTRATION - Ein Teilnehmer des 2. Internationalen Lastenradrennens fährt mit seinem Lastenfahrrad auf dem Tempelhofer Feld. Die kostenlos ausleihbaren Lastenräder in Flensburg werden nach Angaben der Initiatoren gut genutzt. (zu dpa "ADFC: Freie Lastenräder bringen mehr Verkehr aufs Rad") Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Gregor Fischer

Mettmann Es gibt auch die Möglichkeit für eine Testfahrt von Elektroautos und Lastenfahrrädern.

(arue) Die „Road-Show Elektromobilität“ der EnergieAgentur.NRW rollt am Freitag, 20. September, nach Mettmann. Die EnergieAgentur.NRW stellt in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW, dem Unternehmen Innogy und der Stadtverwaltung von 15 bis 19 Uhr auf dem Königshof-Platz Fahrspaß mit klimafreundlicher Fortbewegung zur Verfügung. Neben vielen Information rund um das Thema Elektromobilität haben die Besucher der Roadshow auch die Möglichkeit, Elektroautos sowie Elektro-Lastenfahrräder selbst auszuprobieren. Wer eine Testfahrt machen möchte, muss seinen Führerschein mitbringen. Die EnergieAgentur.NRW beantwortet im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums Fragen rund um das Thema Elektromobilität und gibt darüber hinaus einen Überblick zu aktuellen Förderungen durch Bund und Land.

Neben der Möglichkeit, selbst einmal ein Elektroauto zu fahren oder auf ein Elektro-Lastenrad zu steigen, das von immer mehr Lieferdiensten und Handwerkern im innerstädtischen Bereich benutzt wird, zeigt die Verbraucherzentrale NRW an ihrem Aktionsstand „Sonne im Tank“, wie das eigene Hausdach zur Stromtankstelle fürs Elektroauto wird. Dort können Besucher an einem Rennen mit ferngesteuerten Automodellen teilnehmen, müssen dabei ein paar Quizfragen beantworten und einige Zapfsäulen umkurven. Das Ziel des Autorennens ist ein Solardach, an dem die Akkus aufgeladen werden.