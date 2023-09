Azubis und Mitarbeiter in Mettmann gesucht Job-Center stellt Ideen gegen Fachkräftemangel vor

Warum Arbeitgeber mehr auf Social Media setzen sollten, vermitteln zwei Beiträge Dienstag, 19. September, 14 Uhr, und Mittwoch, 20. September, 10.30 Uhr. Die Online-Vorträge dauern jeweils 15 Minuten. Im Anschluss an den Vortag stehen die Experten noch für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung. Die Teilnahme ist für die Arbeitgeber kostenfrei. Eine Anmeldung ist per E-Mail an mettmann.social@arbeitsagentur.de möglich. Unternehmen erhalten den Zugangslink und technische Hinweise nach der Anmeldung per Mail.