Veranstaltung in Mettmann : Fach- und Führungskräfte treffen sich zum Winterfest

Mettmann Die Gesellschaft Verein zu Mettmann lädt in die Kulturvilla ein. Trotz konjunktureller Warnsignale erwarten die Veranstalter eine gute Grundstimmung.

Die „Gesellschaft Verein zu Mettmann“ (GVM) lädt zu ihrem Winterfest ein. Es beginnt am Samstag, 25. Januar, 19 Uhr, in der Kulturvilla. Die GVM, gegründet vor 150 Jahren, versteht sich als ein „unabhängiges Netzwerk der Mettmanner Gesellschaft und Wirtschaft“ und organisiert über das Jahr verschiedene Veranstaltungen für Mitglieder und die Öffentlichkeit. Die GVM setzt sich als „Forum der Wirtschaft“ für die Interessen der Mettmanner Unternehmer und Selbstständigen ein.

Welche Stimmung ist zu erwarten? Immerhin wird seit Monaten vor einem bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwung oder laut Chef der Arbeitsagentur, Karl Tymister, vor einer Konjunkturdelle gewarnt. Im Herbst vergangenen Jahres erklärte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf in ihrem Konjunkturbericht, dass mit einer „Abschwächung“ im Kreis Mettmann zu rechnen sei. Für diesen Bericht hatte die IHK 190 Unternehmen über ihre aktuelle und zukünftig erwartete Geschäftslage befragt. Demnach blickte nur noch jeder sechste Betrieb zuversichtlich ins kommende Jahr und hoffte auf eine Geschäftsbelebung. Das lag zum einen in der Strukturkrise der Kfz-Branche im Inland begründet, doch vor allem in den internationalen politischen Risiken für den Außenhandel, etwa dem anstehenden Brexit, internationalen Handelsdisputen und dem abnehmenden Wachstum in China.