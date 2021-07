Gefahr im Kreis Mettmann : Explosion in Leverkusen - Geruchsbelästigung im Kreis Mettmann

Explosion in Leverkusen - Geruchsbelästigung im Kreis Mettmann

Schwere Explosion auf dem Gelände von Currenta in Leverkusen. Zwei Arbeiter wurden nach ersten Angaben schwer verletzt, fünf Personen werden vermisst. Das Kreuz Leverkusen und die Autobahnen A1, A3 und A59 sind voll gesperrt.

Nach einer schweren Explosion beim Chemieunternehmen Currenta in Leverkusen kann es zu Geruchsbelästigungen im Kreis Mettmann kommen. Betroffen sind laut dem Kreis Mettmann vor allem die Stadte Langenfeld, Hilden , Haan, Mettmann, Wülfrath und Velbert . Zurzeit bestehe noch keine Gesundheitsgefahr, heißt es in der Warnung. Die Anwohner der genannten Städte sollen die Warb-App Nina beobachten und das Radio einschalten.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels haben wir ein Foto gezeigt, das nicht mit der aktuellen Explosion in Leverkusen in Zusammenhang steht. Wir haben das Bild ausgetauscht und bitten den Fehler zu entschuldigen.