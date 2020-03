Gesundheit : Experten informieren per Newsletter über Selbsthilfe

Experten informieren per Newsletter über Selbsthilfe

Mettmann Erstmals bietet auch die Kontaktstelle in Mettmann diesen Service an. Im Kreis gibt es 135 Selbsthilfegruppen.

(arue) Wie können Selbsthilfe-Kontaktstellen in Nordrhein-Westfalen am besten Informationen verbreiten – und wie kommen Interessierte an diese Informationen? Die Antwort gibt jetzt die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann: durch die „SelbsthilfeNews“. Darunter sind Newsletter zu verstehen, die sechs Mal im Jahr von den Selbsthilfe-Kontaktstellen und -Büros herausgegeben werden. Interessierte, die auf Neuigkeiten angewiesen sind, können die Newsletter ab sofort abonnieren. Dazu müssen sie sich einfach anmelden unter: www.selbsthilfe-news.de