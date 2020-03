Stadtentwicklung in Mettmann : Experten entwickeln Ideen für den Jubiläumsplatz

Stadtentwicklung in Mettmann

Mettmann Der „Jubi“ soll schöner werden: Die Politik will nun Planungsbüros beauftragen, die geeignete Konzepte erstellen.

Größere bauliche Veränderungen könnten dazu führen, dass der Platz für die bisherigen Nutzungen nicht mehr geeignet wäre. Der Antrag folgte den Einwänden der Verwaltung, die Eingriffe so zu beschränken, dass eine Nutzung wie bisher weiter gewährleistet ist, weil es in Mettmann keine alternativen Flächen gebe. Die FDP-Fraktion wollte sich einem solchen „Denkverbot“ nicht unterwerfen. „Die Art der Nutzung darf nicht in Stein gemeißelt sein“, warnte Jan Söffing.