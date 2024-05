Betroffener mahnt zur Vorsicht „Cannabis kann abhängig machen“

Weil das Suchtpotenzial von Cannabis so sehr unterschätzt werde, sieht der Experte die Legalisierung sehr kritisch. „Ich finde die Gesetzesänderung nicht so gut. Was da versucht wird, ist, auf die Kriminalitätsentwicklung einzuwirken. Klar: Man darf es jetzt legal anbauen und man muss auch nicht mehr nach Holland fahren.“ Aber es würden noch einige Regularien fehlen. „Ich baue doch auch nicht den 17. Stock eines Hochhauses, bevor die Tiefgarage stabil gebaut ist.“ Wichtig ist ihm: „Wenn jemand der Meinung ist, dass er ein Problem mit Drogen hat – egal welche – dann soll er sich an eine Selbsthilfegruppe wenden. Wenn man davon wegkommen will, ist es wichtig, sich Hilfe zu holen.“ Natürlich wird nicht jeder Mensch suchtkrank, der einmal an einem Joint zieht. Gleiches gilt übrigens auch für alle anderen Drogen. Aber manche Menschen leben mit einem erhöhten Risiko, so eine lebenslange Erkrankung zu entwickeln. Und ob man selbst zu dieser Risikogruppe zählt, weiß man leider oft erst hinterher.