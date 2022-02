Celsiusstraße : Exhibitionist belästigt Frau in Hochdahl

Polizei im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath Auf einem Fußweg nahe eines Hundevereins in Hochdahl hat sich am Donnerstagnachmittag (10. Februar 2022) laut Polizeibericht ein bisher unbekannter Mann einer 77-jährigen Frau in schamverletzender Weise gezeigt.

(RP) Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 16.05 Uhr war die 77-Jährige auf einem Fußweg oberhalb der Celsiusstraße unterwegs und hatte den Mann in Höhe der Hundeschule bemerkt. Sie informierte daraufhin die Polizei. Der Exhibitionist floh zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht ausfindig gemacht werden.

Der Erkratherin beschreibt den Mann wie folgt: zirka 45 Jahre alt, zirka 165-170 cm groß, kräftige Statur, dickes Gesicht, europäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer zweifarbigen Jacke (schwarz/rot) und einer dunklen Hose. Er war zudem mit einem mittelgroßen schwarzen Mischlingshund unterwegs.