Mettmann : Ex-Volksbank-Haus wird grundsaniert

Einen prominenten Leerstand gibt es derzeit in diesem Gebäude am Jubiläumsplatz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Eigentümer bietet die Praxis- und Büroräume in einem Online-Immobilienportal zur Miete an. Die städtische Wirtschaftsförderung hat mögliche Nutzer vorgeschlagen und hofft, dass der Leerstand nicht mehr lange andauert.

(arue) Was wird eigentlich aus dem ehemaligen Volksbank-Gebäude? Diese Frage ist derzeit oft in Mettmann zu hören: Das Haus, in dem unter anderem eine Bank und ein Modegeschäft ansässig waren, steht derzeit leer. Dabei ist es ein Filetstück, liegt es doch an Schwarzbachstraße und Jubiläumsplatz mitten in Mettmanns Innenstadt.