Gesundheit in Mettmann : EVK ist für zweite Welle gerüstet

Gesundheit in Mettmann

Mettmann Wäre es Pandemie-bedingt nötig, könnte das Evangelische Krankenhaus Mettmann von „normal“ auf „Corona“ switchen. Verbessert hat sich die Versorgung mit Schutzkleidung, einzig bei Kitteln gibt es noch Lieferengpässe.

Der Corona-Ausbruch in Gütersloh hat Auswirkungen auf die Region und macht auch den Rest der Republik nervös. Wer vor Antritt seiner Urlaubsreise einen Corona-Test durchführen möchte, sollte sich mit seinem Hausarzt – zunächst telefonisch – zu dem Thema besprechen.

Existenzangst auch in Mettmann

Existenzangst auch in Mettmann : Corona zwingt Musiker zu Hartz IV-Antrag

Corona-Krise in Mettmann

Corona-Krise in Mettmann : Sebastianer feiern virtuelles Schützenfest

All das musste bereits mit den ersten Corona-Fällen in NRW im März geschehen und war „tatsächlich sehr arbeitsintensiv“. Aber viel wichtiger ist dabei: Die entwickelten Maßnahmen haben sich in den vergangenen Wochen als sehr erfolgreich erwiesen, betrachtet man beispielsweise auch die sehr geringen Inhouse-Infektionen der Mitarbeiter. „Darüber hinaus stünden wir bei einer zweiten Welle nicht vor einer neuen Situation, sondern können auf die Erfahrungen und erfahrenen Mitarbeiter der ,ersten Welle’ zurückgreifen.“