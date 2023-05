Patienten-Versorgung EVK: Sprechstunde für psychiatrische Krankheiten

Bekanntermaßen wird der Gesundheits-Campus EVK Mettmann erweitert. Seit Mitte Januar laufen die Arbeiten für eine psychiatrische Tagesklinik. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Doch schon jetzt bietet die LVR-Klinik Langenfeld eine ambulante Sprechstunde für allgemeinpsychiatrische Krankheiten an. Die Sprechstunde unter Leitung von Oberärztin Ioanna Kapsimal richtet sich an alle Erwachsenen über 18 Jahren in Mettmann und Umgebung und findet mittwochs von 13.30 bis 16 Uhr am Institut für Gesundheitsförderung am EVK statt.