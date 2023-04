Vorträge und Teddy-Klinik EVK Mettmann öffnet seine Türen

Zuletzt fand der Tag der offenen Tür 2017 statt, seitdem ist viel passiert. Jetzt will sich das EVK Mettmann erneut als kompetenter und vertrauensvoller Partner in der Gesundheitsvorsorge zeigen und lädt für Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr ein. „Wir wollen endlich wieder ohne Maske ins Gespräch kommen und vor allem zeigen, was unser Krankenhaus drauf hat“, erklärt EVK-Geschäftsführerin Jessica Llerani Pulido.