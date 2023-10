Gesundheit in Mettmann EVK Mettmann bekommt eine Schlaganfall-Einheit

Zudem hieß es in der kurzen Mitteilung des EVK, dass das Haus auch weiterhin Leistungen der Altersmedizin, der Geriatrie, für den Kreis Mettmann anbieten wolle. Die dazu notwendige Infrastruktur habe das EVK Mettmann aufgebaut und möchte diese auch weiterhin nutzen. In diesem Teilbereich warte die Geschäftsleitung des EVK noch auf das „finale Ergebnis“ des Ministeriums. Das städtische Klinikum Solingen hatte mitgeteilt, dass das Ministerium grüne Licht für die Geriatrie in Solingen für Solinger gegeben habe. Eine Entscheidung über die Zuständigkeiten im Kreis Mettmann stehe noch aus. Völlig offen ist noch eine Prognose, wie sich Krankenhausschließungen in Haan und Hilden auf das EVK Mettmann auswirken werden.